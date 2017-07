Kelly Brook : Photoshoppée sur Instagram ? Ses photos de vacances critiquées

La bataille pour le titre de star la plus sexy de la planète se joue sur les réseaux sociaux ! Kelly Brook y participe en publiant les photos de son quotidien, au grand bonheur de ses abonnés. Problème : la jolie brune est soupçonnée d'avoir recours à Photoshop pour embellir ses clichés...

Kelly Brook et son fiancé, le Français Jeremy Parisi, sont en vacances dans le sud de la France ! Elle régale ses plus de 700 000 followers sur Instagram de photos de son séjour. L'actrice et mannequin de 37 ans en a partagé une dimanche 16 juillet, prise à la Villa Gallici, à Aix-en-Provence. Kelly y figure, habillée d'un maillot de bain et assise sur un transat, près d'une piscine de l'hôtel cinq étoiles.

La mise en ligne de la photo a déclenché une avalanche de likes mais aussi de commentaires. Certains utilisateurs, convaincus que Kelly Brook s'est modifiée le corps grâce à Photoshop, expriment leur déception. Sa taille affinée et les courbes des lattes de la terrasse de la Villa Gallici ne sont pas passés inaperçues.