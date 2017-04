Kelly Clarkson : Sa fille mange du Nutella pour la 1ere fois et c'est trop chou

Trop tard pour revenir en arrière ! Kelly Clarkson a fait découvrir à sa fille River Rose les joies du Nutella. La chanteuse a pour l'occasion sorti son smartphone pour immortaliser ce beau moment et a partagé la vidéo sur son compte Instagram.

On y découvre l'adorable gamine de 3 ans en train de manger sa première tartine de Nutella. Et quand Kelly lui demande si elle aime, la fillette est unanime, elle adore (évidemment !). La petite ne le sait pas encore mais elle vient de se faire un ami pour la vie, qui sera présent dans les périodes difficiles comme lors des plus beaux jours de sa vie.

Une vidéo trop mignonne qui se passe de commentaire.