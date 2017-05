Kelly et Neymar (Moundir 2) évoquent leur sexualité pendant le tournage !

Kelly et Neymar avaient tiré un trait sur la télé-réalité à la naissance de leur fils, le petit Lyam. Depuis, les jeunes parents ont fait leur retour dans Moundir et les apprentis aventuriers 2 sur W9. L'occasion pour eux de se retrouver à deux, sans bébé...

"On est des adeptes de Koh-Lanta. Et je trouve que c'est l'aventure qui y ressemble le plus, a confié Kelly Helard à nos confrères de Télé Star. En plus, on a regardé la première saison de Moundir et les apprentis aventuriers, l'année dernière, et on a adoré. Et puis depuis plus d'un an, on prend soin de notre bébé... Il fallait aussi qu'on se retrouve tous les deux."

Seulement, s'ils pensaient profiter de l'aventure pour se rapprocher encore plus, les parents du petit Lyam ont finalement rencontré quelques difficultés sur place. "Pendant trois semaines, on peut s'abstenir. Moi dans cette cabane, avec les bêtes tout ça, ça ne me vient pas à l'idée", a déclaré Kelly concernant un semblant d'intimité.

"En plus, on ne s'est pas douché", a de son côté lancé Neymar. Et la jeune maman de poursuivre : "Et puis les infections ici, on ne sait pas... On est depuis quatre ans ensemble, on peut bien se retenir trois semaines."

Pour rappel, Martika et Julien Guirado, eux aussi au casting de Moundir et les apprentis aventuriers 2 sur W9, avaient expliqué que "la libido, elle en prend un coup dans le museau". Mais "on fait quand même", avait indiqué la jolie brune.