Kelly Helard et Neymar mariés : les photos de la cérémonie enfin dévoilées !

En 2014, Neymar, ex-candidat de La Belle et ses princes presque charmants, déclarait tout son amour à Kelly Helard en plein tournage de la saison 6 des Anges de la télé-réalité. Face aux caméras de NRJ12 en Australie, il avait alors demandé sa chérie en mariage. De retour en France, les deux amoureux - qui sont parents du petit Lyam - avaient commencé à organiser la cérémonie.

Et un an plus tard, Kelly Helard, ex-candidate des Ch'tis, a dit "oui" à Neymar à Las Vegas. L'événement avait été suivi et filmé par le magazine Hot vidéo. Seulement, depuis, les images officielles du mariage n'avaient pas été divulguées.