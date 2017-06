Kelly Helard (Moundir 2) maman décomplexée : "J'assume mon poids maintenant"

"Tu es magnifique comme tu es, sois heureuse c'est le principal", "Superbe, même avec tes rondeurs", "Tu es rayonnante, ne change pas", "Tes kilos te vont très bien", "Tu es maman, tu as donné la vie, ton physique en a gardé la trace et c'est magnifique", ont lancé certains.

D'autres ont par ailleurs noté la perte de poids de Kelly Helard : "Tu as l'air d'avoir bien perdu", "Mais tu as trop maigri", "Trop belle et tu as beaucoup maigri".

Depuis la naissance de son fils, le petit Lyam, l'ex-Ch'ti mène une lutte acharnée contre ses kilos de grossesse. Auprès de nos confrères de Public, elle a récemment révélé s'être délestée de pas moins de 20 kilos ! "Je rentre à nouveau dans du 40", a-t-elle lâché.

De son côté, son chéri Neymar a confié l'accepter comme elle est : "Elle m'a offert le plus beau des cadeaux en me donnant mon fils, alors son poids en trop ne compte pas pour moi... Je l'aime." Une jolie déclaration d'amour...