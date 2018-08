Kelly Helard séparée de Neymar : Elle officialise leur rupture

Kelly Helard et Neymar, c'est désormais de l'histoire ancienne. Alors qu'ils étaient fous amoureux depuis 2014, les deux ex-tourtereaux ont décidé de mettre fin à leur relation en ce début du mois d'août.

C'est sur son compte Snapchat que Kelly Helard a rétabli la vérité après plusieurs semaines de rumeurs. "Nous ne sommes plus ensemble, pas parce qu'on ne s'aime plus mais parce que nous n'avons plus les mêmes centres d'intérêts. Cela fait trois ans, depuis que j'ai mon fils, que je ne sors plus le soir, ou ciné ou autre, alors que j'ai 27 ans", a-t-elle annoncé.

Quelques jours avant, Kelly Helard laissait planer le doute avec une publication intrigante. "Quand tu perds cette complicité ... Quand tu deviens qu'une option à ses yeux... Quand tu le vois chaque jours que dix minutes car il a toujours mieux à faire sans toi... Quand mes larmes monte à moi et non à lui... Malgré tout j'y crois, je l'aime mais lui ?", avait-elle écrit en légende d'une photo du couple. L'ex-participante des Anges 6 avait réitéré l'expérience avec un autre post tout aussi énigmatique : "Je rigole, je m'amuse... Mais, au fond j'ai mal."

Kelly Helard et Neymar s'étaient rencontrés avant le tournage des Anges de la télé-réalité 6 (NRJ12) en 2014. Raide dingue, l'ex-candidat de La Belle et ses princes presque charmants (W9) avait demandé la belle brune en mariage dès le début de l'aventure. Un an après, ils se sont dit oui à Las Vegas et ont décidé de se retirer de la télé-réalité. En 2017, Kelly Helard donne naissance à son petit garçon, Lyam, et Neymar devient papa pour la première fois. Pour sauver leur couple, ils acceptent de participer à Moundir et les apprentis aventuriers 2 (W9) puis aux Vacances des Anges 2 (NRJ12) en 2017.