Kelly Helard, une maman mal dans sa peau : "J'ai perdu 20 kilos"

En novembre 2015, Kelly Helard a donné naissance à un petit garçon prénommé Lyam, fruit de ses amours avec son chéri Neymar. Si la maman semblait on ne peut plus heureuse, elle avait toutefois évoqué son combat contre les kilos en trop.

"J'ai pris 30 kilos, je me suis laissée aller", avait-elle alors déclaré au micro de Sam Zirah pour Public. Un an et demi plus tard, Kelly Helard affiche une toute nouvelle silhouette.

Interviewée par nos confrères du magazine Public, elle s'est exprimée sur sa perte de poids.

"Aujourd'hui, j'ai perdu 20 kilos et je rentre à nouveau dans du 40", a lancé Kelly Helard, qui espère "descendre à une taille 38" grâce à sa participation à l'émission de W9 Moundir et les apprentis aventuriers 2.

Bien qu'elle se soit délestée de 20 kilos, la chérie de Neymar garde quelques complexes, comme elle l'a laissé entendre : "Je ne veux pas enlever mon paréo pour le moment. Toutes les autres candidates ont un corps canon, c'est un peu compliqué pour moi..."

Mais la jeune maman peut compter sur le soutien et l'amour de son chéri Neymar : "Même quand je faisais un 44-46, il me disait que j'étais belle. Il m'aime comme je suis."

"Elle m'a offert le plus beau des cadeaux en me donnant mon fils, alors son poids en trop ne compte pas pour moi... Je l'aime", a confirmé le candidat de Moundir et les apprentis aventuriers 2.