Kelly (Koh-Lanta Cambodge) : Elle a tout plaqué pour devenir artiste !

Kelly, candidate de Koh-Lanta au caractère bien trempé, a tout plaqué pour vivre son rêve. L'ex-membre de l'équipe bleue qui est encore en lice pour le titre de meilleur aventurier était serveuse à Paris avant le tournage du jeu d'aventure. Un métier qu'elle a quitté pour devenir artiste.

Il y a quinze ans, Kelly a fait une école de comédie musicale et participé à deux télécrochets sur M6, allant même jusqu'à l'épreuve du théâtre pour Nouvelle Star. "J'étais jeune, peureuse, pas prête. Ma famille me poussait à me lancer dans la chanson mais je me sentais trop mal dans ma peau, je n'avais pas envie d'être regardée", confie au Parisien celle qui a participé au tournage d'un clip de Céline Dion.

Son rêve de chanter et d'être comédienne ne l'a jamais quittée et grâce à l'expérience Koh-Lanta, Kelly a osé se lancer : "En rentrant, j'ai pris la décision d'arrêter la restauration pour pouvoir me consacrer à 100% à mon métier artistique."

Elle passe donc des castings et se fait repérer par Bruno Romier, producteur parisien et directeur de théâtre. Une rencontre qui a changé sa vie puisque la blonde a aujourd'hui moult projets à venir. En plus de jouer dans la pièce Familles recom­po­sées, produite par Bruno Romier à la Comé­die Angou­lême, Kelly sera dans deux autres productions de son protecteur : Adopte Un Jules.com à la Comédie Saint-Martin à Paris et Sensual Caba­ret aux Feux de la rampe, toujours à Paris !