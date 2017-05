Kelly Osbourne en couple avec un jeune musicien déjanté

En promotion pour son nouveau livre, sobrement intitulé There is no F*king Secret : Letters From a Badass Bitch, la sulfureuse Kelly Osbourne s'est trouvé un nouvel amoureux.

Selon les informations de la Page Six du New York Post, la fille du rockeur Ozzy Osbourne et sa femme Sharon serait en couple avec certain Mario Cuomo qui, bien qu'il porte le même nom, n'a rien à voir avec le regretté gouverneur décédé il y a deux ans.

Si l'idylle commence à peine, le tabloïd américain affirme que l'ancienne star du show The Osbournes, âgée de 32 ans, s'est offert plusieurs rendez-vous avec lui, ainsi qu'un dîner à Chicago d'où est originaire le leader du groupe The Orwells.

Le jeune artiste prometteur est guitariste au sein du groupe, qui a publié son premier album Remember When il y a cinq ans, suivi d'un second opus intitulé Disgraceland deux ans plus tard. Avec ses petits camarades de scène - Matt O'Keefe, Grant et Henry Brinner -, il s'est produit sur la scène du très prisé festival de Coachella, il y a deux ans.