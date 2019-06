Kelly Rohrbach (Alerte à Malibu) mariée : Elle a épousé son fiancé millionaire

L'heureuse nouvelle de cette fin de semaine concerne Kelly Rohrbach ! L'actrice et mannequin (et ex-petite amie de Leonardo DiCaprio) s'est marié. L'heureux élu s'appelle Steuart Walton et est issu d'une famille fortunée.

L'info est signée TMZ ! Le site révèle que Kelly Rohrbach et Steuart Walton se sont mariés au mois d'avril à Miami, en Floride. L'heureux événement, dont l'organisation avait été confiée à un wedding planner par Kelly et Steuart et pour lequel le couple diposait d'un budget entre 1 et 5 millions de dollars, a eu lieu dans le plus grand secret.

La jolie blonde de 29 ans et son époux ont depuis fait une apparition publique à deux, au mariage d'un ami. Tous les deux portaient leurs alliances.