Kelly Rowland : Une opération de chirurgie après son deuxième enfant ?

Cette confidence, Kelly Rowland la fait dans son livre intitulé "Whoa, Baby!", sorti le mardi 11 avril. L'ancienne Destiny's Child de 36 ans commence ce passage consacré à sa poitrine par l'allaitement de son fils - pour l'instant unique - Titan, né en novembre 2014. Kelly écrit : "Tout ce machouillage de vos mamelons laisseront des traces ! Au début, j'étais fascinée (ma manière polie de dire 'horrifiée') par la transformation de [mes] seins."

"Mes tétons étaient ÉNORMES (nous parlons de la taille d'un Frisbee) et parfois, je pouvais voir des veines gonfler pendant que j'allaitais. Mes seins étaient tellement longs et élastiques que j'avais parfois l'impression de pouvoir les passer par dessus mes épaules", poursuit Kelly Rowland. L'ex-acolyte de Beyoncé et Michelle Williams conclue par cet aveu sur son futur recours à la chirurgie esthétique, son deuxième après une augmentation mammaire subie quelques années avant la naissance de son petit garçon : "Je ne peux pas parler au nom de tous, mais je sais que j'irai voir quelqu'un (clin d'oeil) après mon deuxième enfant".

Ce deuxième bébé aura pour partenaires de jeu son grand frère, mais aussi Blue Ivy Carter (5 ans), fille de Beyoncé et Jay Z, et leurs futurs jumeaux.

La petite famille de Kelly Rowland et son mari, Tim Witherspoon, accueillera elle aussi un nouveau membre...