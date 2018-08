Kelly Stafford: Enceinte et à terme, la femme de Matt se tue à la salle de sport

Ames sensibles, s'abstenir : Kelly Stafford a lancé son opération "FAIRE SORTIR LE BEBE" ! Arrivée au terme de sa grossesse, l'épouse du quarterback vedette des Lions de Detroit en NFL, Matthew Stafford, n'est toujours pas décidée à arrêter le sport. Elle semble même compter dessus pour faire comprendre à son enfant qu'il est temps de libérer maman...

Sur son compte Instagram, où se sont multipliées les images de son ventre rond ces dernières semaines, l'ex-pom-pom girl, qui a connu son chéri à l'Université de Georgie et l'a épousé en avril 2015, a diffusé toute une série de vidéos de sa dernière séance de musculation dans une salle Elite Training USA du Michigan. "PregnantAF", comprenez "enceinte à mort", a-t-elle notamment glissé en hashtag de sa mission pour faire comprendre à bébé qu'il est l'heure de sortir. Effectivement très, très enceinte, la jeune femme enchaîne les séries avec des poids et des machines, travaillant l'ensemble du corps et ne ménageant pas ses efforts malgré sa condition actuelle un peu encombrante. Cette fois, elle a néanmoins fait l'impasse sur la boxe, qu'elle pratique régulièrement.

Moins d'un an et demi après avoir mis au monde en mars 2017 des jumelles, Chandler et Sawyer, qui disposent de leur propre compte Instagram sous le surnom de "Cupcake And Sprinkles Stafford", Kelly force l'admiration et doit faire des envieuses chez bien des mamans qui ne se sentaient sans doute pas aussi en forme après neuf mois de cohabitation avec bébé.

De quoi sans doute donner à Matthew Stafford un surplus d'énergie et l'envie de se dépasser à l'entraînement alors qu'il se prépare à entamer, à 30 ans, sa dixième saison sous le maillot des Lions. Maître à jouer indiscutable de la franchise basée à Detroit, qui a signé l'an passé une prolongation de contrat à 135 millions de dollars, il pourra compter sur le soutien plein et entier de son épouse, très éprise et très... drôle aussi. Ainsi partageait-elle il y a quelques jours un mème sur mesure : "J'espère qu'il n'est pas en train de penser à une autre", craint une femme à propos de son homme lui tournant le dos dans le lit conjugal ; "j'espère que Kelly ne va pas accoucher un dimanche sinon Stafford va manquer un match", songe en fait l'intéressé.