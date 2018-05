Kelly Vedovelli affiche son corps de rêve en bikini : Elle fait sensation !

En souvenir de ces vacances de rêve, la chroniqueuse de Cyril Hanouna a partagé sur Instagram une photo d'elle... en bikini et mini-short en jean. Kelly Vedovelli dévoile alors une silhouette parfaite et fait fondre ses fans, comme en témoignent les différents commentaires accompagnant le post.

"Sublime Kelly", "On dirait une sirène tu me fais rêver", "Tu es vraiment magnifique et Marrakech t'embellit encore plus !", "Une véritable déesse... de la beauté bien sûr", "Je suis en train de tomber amoureux c'est officiel", "Aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur, je t'adore Kelly", peut-on ainsi lire.

Rendez-vous dès ce lundi 21 mai 2018 à 19h sur C8 afin de retrouver, entre autres, Kelly Vedovelli dans Touche pas à mon poste.