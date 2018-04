Kelly Vedovelli en guerre avec Agathe Auproux ? La vérité enfin dévoilée !

Entre Kelly Vedovelli et Agathe Auproux, ce n'est pas l'amour fou. Et les deux chroniqueuses de Touche pas à mon poste (C8) ne s'en cachent pas ! Lors d'un entretien accordé à nos confrères du magazine Télé Star, la jolie blonde s'exprime une nouvelle fois sur sa relation avec la brunette de la bande.

Questionnée sur le sujet, Kelly Vedovelli répond sans langue de bois. "Nous ne sommes pas ennemies, mais ce n'est pas une amie", lance-t-elle sans s'expliquer davantage. Des propos qui rappellent ceux que la Djette de Cyril Hanouna a déjà tenus sur le plateau de TPMP.

En mars dernier, après une courte absence, la jolie blonde devait révéler le nom du chroniqueur qui lui avait le moins manqué. Sans surprise, elle avait alors désigner Agathe Auproux. Dans la foulée, l'acolyte de Maxime Guény avait tenu à apporter quelques précisions : "Je voulais prévenir tout le monde, tous les journaux qui écrivent des trucs un peu sans savoir, que je n'ai pas de problème avec elle. On n'est pas folles copines mais on a aucun problème ensemble, on a juste moins d'affinités. Je n'ai rien contre elle et j'espère qu'elle n'a rien contre moi !", lançait-elle.

Pas de quoi s'affoler donc...

