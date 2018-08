Kelly Vedovelli : Le jour où elle a "agacé" Justin Bieber

Kelly Vedovelli (28 ans) n'a pas sa langue dans sa poche. À plusieurs reprises, elle n'a pas hésité à dire ses quatre vérités à sa rivale et collègue Agathe Auproux dans Touche pas à mon poste (C8) ou à donner son avis parfois tranché sur certains sujets médias. La belle DJ n'hésite pas non plus à remettre une personnalité à sa place si besoin. Pour preuve, elle a raconté à nos confrères de Public qu'un soir, elle n'avait pas hésité à mettre un râteau au chanteur... Justin Bieber (24 ans).

"Il y a quelques années, en boîte, j'ai été 'sélectionnée' avec d'autres filles par Justin Bieber. Non seulement il a été froid mais, en plus, il m'a demandé de danser pour lui. J'ai répondu : 'Jamais de la vie." Et je suis retournée avec mes amis. Ça l'a agacé", a confié la Bella de Maître Gims après qu'on lui a demandé si elle avait déjà été draguée par des célébrités. Une anecdote qu'elle avait déjà racontée dans Touche pas à mon poste le 8 mars dernier.

Kelly Vedovelli a également évoqué Gad Elmaleh. Pour rappel, en décembre dernier, l'humoriste de 47 ans lui avait offert de nombreux cadeaux sur le plateau de TPMP, parmi lesquels une boîte de chocolats ou un coffret du parfum Very Irre­sis­tible de la marque Given­chy. Invité de l'émission Swift en direct le 2 avril 2018, il n'avait donc pas échappé à une question sur le sujet. "Non, attends, elle est très jeune, non. Elle est mignonne mais c'était un jeu. (...). En fait, si ça avait marché, je t'aurais pas dit ça. (...) Je me suis pris un vent, peut-être", expliquait-il.

L'intégralité de l'interview de Kelly Vedovelli est à retrouver dans le magazine Public, en kiosques vendredi 3 août 2018.