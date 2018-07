Kelly Vedovelli sexy en vacances : Sa tenue affole les internautes

Kelly Vedovelli profite à fond de ses vacances avant de retourner sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8) à la rentrée. Le week-end du 21 juillet 2018, la DJ s'est envolée pour la Belgique afin d'assister à un événement. Elle n'a pas manqué de poster plusieurs photos sur les réseaux sociaux.

Pendant que Caroline Receveur était au festival de musique Lollapalooza (Paris), Kelly Vedovelli faisait impression dans un autre festival, belge celui-là : le Tomorrowland. En compagnie de ses amis, la belle blonde n'est pas passée inaperçue. Et pour cause, elle portait un crop top moulant orné de franges et un pantalon semi-transparent. Le tout était accessoirisé d'une banane multicolore. De quoi attirer tous les regards !

Sous le charme, les internautes n'ont pas manqué d'adresser de jolis messages à Kelly Vedovelli. "Tu es magnifique. Super ton look, je kiffe", pouvait-on lire dans les commentaires.