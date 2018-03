Kendall et Kylie Jenner : Bientôt expulsées, elles doivent 50 000 euros de loyer

Pas un jour ne passe sans que les Kardashian-Jenner ne fassent les gros titres ! Le dernier en date concerne Kendall et Kylie. Les deux soeurs doivent près de 50 000 euros de loyer et font l'objet d'un avis d'expulsion...

"Mo' Money, Mo' Problems" ("Plus d'argent, plus de problèmes"), a un jour chanté The Notorious B.I.G ! Kendall et Kylie Jenner, deux des célébrités les plus influentes et fortunées de la planète, en font la triste expérience. Cette semaine, The Shade Room a révélé qu'un avis d'expulsion avait été émis contre les bombes de 22 et 20 ans. Leur marque de vêtements Kendall + Kylie occupe un espace appartenant à la société IndoChine International, LLC, avec un loyer mensuel de 13 384,85 dollars, un peu de 10 000 euros.

Selon l'avis d'expulsion, Kendall + Kylie n'a pas payé les loyers de décembre 2017, janvier, février et mars 2018. L'enseigne a jusqu'au 15 mars pour régler sa dette, estimée à 57 395,54 dollars (46 370,99 euros) et incluant les charges de location, ou quitter l'immeuble.