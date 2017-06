Kendall et Kylie Jenner : Clashées pour des T-shirts, les créatrices s'excusent

La famille Kardashian-Jenner enchaîne les mauvais buzz ! Le dernier en date concerne Kendall et Kylie, créatrices d'une collection de t-shirts vintage inspirés d'icônes de la musique. Les deux jeunes femmes les ont retiré de la vente et se sont confondues en excuses, après le tollé de millions d'internautes et le début de procédures légales...

Après un "Drop Two" ultrasexy et particulièrement apprécié, Kendall + Kylie a tenté de régaler ses clients avec une nouvelle gamme de produits. La marque de vêtements créée par les soeurs Jenner (21 et 19 ans) a conçu et récemment lancé une série de t-shirts vintage, inspirés de ceux d'icônes de la musique. Les fans de ces derniers (les rappeurs The Notorious B.I.G. et Tupac, le chanteur Ozzy Osbourne et les groupes Metallica et Pink Floyd), de nature hostiles à la machine Kardashian, ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux.

Deux personnalités ont également réagi à la sortie de cette collection de t-shirts. La première, Voletta Wallace, mère de The Notorious B.I.G. (né Christopher Wallace), a publié sur Instagram la photo d'un article Kendall + Kylie, un T-shirt noir imprimé du visage de Kendall et de photos de Biggie et Tupac. Voletta a écrit en légende : "Je ne sais pas qui a donné l'autorisation à Kylie et Kendall Jenner de faire ça. Le manque de respect de ces filles, qui ne m'ont pas contactée et n'ont contacté personne de la succession [de The Notorious B.I.G.] me laisse perplexe. Je ne sais pas pourquoi elles pensent avoir le droit d'exploiter les morts de 2pac et de mon fils Christopher afin de vendre un T-shirt. C'est irrespectueux, dégoûtant, et c'est la pire forme d'exploitation qui soit !!"