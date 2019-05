Kendall Jenner à Cannes : craquante en bikini avec Luka Sabbat

Une pluie de stars s'abat sur Cannes, où se poursuit la 72e édition du Festival (de Cannes). Kendall Jenner vient d'y poser ses valises et retrouve la ferveur de l'événement. Avant sa première apparition officielle sur les marches et à l'amfAR, le top model a profité d'un après-midi détente, dans un charmant bikini...

Kendall Jenner a été accueillie par une horde de photographes à l'aéroport de Nice mercredi 22 mai 2019. Elle a posé ses valises au Cap-Eden-Roc à Antibes, où elle a été aperçue ce jeudi 23 mai. La petite soeur de Kourtney, Khloé et Kim Kardashian a profité d'un début de journée ensoleillé en déjeunant avec des amies à la terrasse de l'hôtel cinq étoiles. Elle a ensuite retrouvé le mannequin et acteur Luka Sabbat (à l'affiche de The Dead Don't Die) pour un instant détente et bronzage.

Allongée sur un transat, Kendall Jenner s'est relaxée avant une soirée animée, avec montée des marches et gala de l'amfAR. Avant de s'installer, la jolie brune a pris soin de retirer délicatement son pantalon blanc pour dévoiler un ravissant maillot deux-pièces à pois.

Jeudi soir, Kendall Jenner troquera son bikini contre une (ou plusieurs ?) robe(s) Haute Couture ! La bombe pourrait faire une brève apparition au Palais des festivals, où sont attendus les acteurs des films Il Traditore ("le traître" en italien, réalisé par Marco Bellochio) et Mektoub, My Love: Intermezzo, d'Abdellatif Kechiche.

Kendall assistera ensuite au 26e gala cannois de l'amfAR, où sont attendus Alessandra Ambrosio, Elizabeth Hurley, Dakota Johnson, Milla Jovovich, Eva Longoria ou encore Andie MacDowell.

La soirée sera animée par Mariah Carey, Dua Lipa et Tom Jones.