Kendall Jenner : A nouveau (très) proche du frère de Gigi et Bella Hadid...

Ses soeurs exposent chaque détail de leur vie privée, que ce soit à la télévision dans les épisodes de leur télé-réalité ou bien dans des publications sur les réseaux sociaux. Véritable ovni de la famille Kardashian, Kendall Jenner aime quant à elle brouiller les pistes, protégeant férocement sa vie amoureuse. Et c'est réussi : on s'y perd totalement.

Alors qu'il se murmure que sa romance avec le basketteur Ben Simmons est en train de prendre l'eau après quelques semaines de relation, le mannequin de 22 ans a été repéré très proche d'un ancien flirt ce week-end. Il s'agit d'Anwar Hadid (19 ans), petit frère de ses BFF Gigi et Bella. En juin dernier, Kendall et Anwar avaient été fameusement surpris en train de s'embrasser et de se peloter lors d'une soirée arrosée. "Rien de sérieux", s'était alors empressé de répondre l'entourage du supermodel. Après quoi, l'égérie La Perla s'était investie dans sa relation avec la star des 76ers de Philadelphie. Mais ces dernières heures, c'est bien avec Anwar Hadid qu'elle a passé tout son temps libre.

Samedi 1er septembre 2018, le duo a d'abord été vu en train de s'éclater follement au parc d'attractions Malibu Chill Cook-Off. Kendall et Anwar n'étaient pas en tête-à-tête puisqu'ils étaient accompagnés de Bella et d'un groupe d'amis. Le lendemain, rebelote lorsqu'ils ont été vus en train de dîner au restaurant Nobu, toujours à Malibu. Alors, y a-t-il anguille sous roche ?

Pour le moment, difficile de bien cerner les choses. Ces deux-là évoluent en tout cas dans les mêmes cercles et ont toujours été proches. "Kendall est meilleure amie avec les soeurs d'Anwar, Gigi et Bella, et ce sont des gens qu'elle respecte énormément. (...) Kendall et Anwar se connaissent depuis des années et ont toujours flirté l'un avec l'autre. Ils profitent l'un de l'autre et les choses pourraient évoluer, mais pour le moment, ce n'est rien de sérieux", avait rapporté un indiscret auprès d'Entertainment Tonight en juin.

Suite au prochain épisode...