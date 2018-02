Kendall Jenner : Absente de la Fashion Week, elle préfère skier en famille

La planète Mode vibre au rythme de nouvelles fashion weeks ! L'événement ne suscite chez Kendall Jenner aucun enthousiasme particulier, au contraire. Absent des défilés de New York et Londres, le top model se la coule douce à L.A. et a profité d'un week-end à la montagne...

Kendall Jenner est l'un des mannequins les plus suivis sur les réseaux sociaux. Ce week-end, elle a publié une vidéo d'elle en snowboard. Chaudement vêtue avec une doudoune Golf (la marque de vêtements de son ami Tyler, The Creator) et un sweat-shirt gris, les pieds attachés à sa planche, la jolie brune descendait une piste à vive allure.

Kendall et ses grande soeurs Kourtney et Kim Kardashian se sont envolées pour Park City (Utah), la ville qui accueille le festival de Sundance.