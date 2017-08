Kendall Jenner, au coeur de la polémique : Riche mais radine ?

Lorsqu'on s'appelle Kylie Jenner ou encore Kendall Jenner, tous nos faits et gestes sont scrutés à la loupe voire épinglés si d'aventure cela ne passe pas pour certains. Et ça, l'avant-dernière du Klan le plus célèbre des États-Unis en a fait les frais il y a peu.

En effet, en quittant le Baby's All Right, un bar de Brooklyn où elle avait passé la soirée accompagnée de ses amis, la jeune femme – peut-être pressée – n'a pas pris la peine de laisser de pourboire en payant l'addition. Celle qui se sent désormais en sécurité et à l'abri depuis que le détraqué qui la harcelait n'a plus le droit de l'approcher, aurait quitté l'établissement sans se retourner.

Pour les employés du bar, c'est la douche froide. Mécontents, ils se sont emparés de la note afin de la partager sur le compte Instagram de l'établissement. Un ticket de caisse où l'on voit clairement mentionnés le nom, la signature et le montant de l'addition (24 dollars) de la BFF de Bella Hadid. "N'oubliez pas de laisser un pourboire à votre serveur", écrit même le bar en légende du cliché (supprimé quelques jours plus tard).

Le Baby's All Right n'a pas eu tort d'épingler la petite soeur de Kim Kardashian puisqu'aux États Unis, le service n'est pas inclus dans la note. Les serveurs sont principalement rémunérés grâce aux pourboires... Et avec Kendall Jenner, ils n'ont rien gagné.

Peut-on parler de radinerie concernant la starlette ? Avec son compte en banque à six chiffres (voire sept ou huit), on espère surtout qu'il s'agissait d'un moment d'étourderie !