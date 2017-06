Kendall Jenner : Bombesque à souhait, elle illumine le tournoi Veuve Clicquot

C'est dans une robe Dolce & Gabbana que Kendall Jenner a fait une apparition plus que remarquée lors de la dixième édition du tournoi de polo annuel du Veuve Clicquot Polo Classic, dimanche 4 juin 2017.

Audacieuse, en misant sur une robe alliant motifs fleuris et coupe atypique, la progéniture de Kris Jenner, qui a fait le show lors du 150e anniversaire du magazine Vanity Fair, n'a pas hésité à dévoiler ses épaules avec un col bardot pour une allure résolument sexy et tout en jambes. Il faut dire que ces dernières étaient de sortie et particulièrement mise en valeur.

Tout en fleurs, la soeur de Kim Kardashian, qui n'a pas manqué de rejoindre le Klan face à son père Caitlyn, s'est rendue dans le New Jersey samedi, répondant ainsi à l'invitation de la célèbre marque de champagne, mais la belle n'était pas la seule... Lors de cet événement mondain toujours très chic, le top a pu compter sur la présence de l'acteur Neil Patrick Harris, notamment reconnu pour son rôle dans la série How I Met Your Mother, accompagné de son mari, l'acteur et chef David Burtka.

Pour cette soirée, de nombreuses autres personnalités ont pris la pose face à un parterre de photographe avant que le match ne débute. Nicole Kidman et sa beauté sans faille, tout juste de retour du Festival de Cannes où elle a reçu le prix anniversaire de cette 70e édition, était également présente. Non loin, les actrices Kate Mara, Priyanka Chopra, Freida Pinto et Lucy Hale ou encore les tops Lais Ribeiro, Jessica Hart et Andreja Pejic ont fait de cet événement leur terrain de jeu...