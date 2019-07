Kendall Jenner : Craquante à Mykonos pour les vacances

Cet été encore, les stars partagent sur les réseaux sociaux leurs plus belles photos de vacances. Kendall Jenner se prête au jeu, au grand bonheur de plusieurs millions d'abonnés. Le top model s'éclate en Grèce et y a été surprise les mardi 9 et mercredi 10 juillet 2019, en bateau puis en boîte de nuit.

C'est sur l'île de Mykonos que Kendall Jenner a jeté l'ancre ! La grande soeur de Kylie Jenner y profite de vacances en compagnie de plusieurs amis, dont le top model Joan Smalls et la chanteuse Justine Skye. La joyeuse bande a été photographiée dans l'après-midi du mardi 9 juillet, profitant d'une balade sur la Méditerranée. Habillée d'une brassière marron et d'une jupe de la marque Plan C, Kendall s'est dorée la pilule à la pointe du bateau, telle une sirène.

Mardi soir, Kendall et ses copains et copines sont allés en boîte de nuit, à la Bonbonniere. Ils ont remis le couvert mercredi 10 juillet, l'occasion pour la jolie brune de 23 ans d'immortaliser sa folle soirée, avec des feux de Bengale sur leur bouteille de champagne.