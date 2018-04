Kendall Jenner : Découvrez sa future maison à 8 millions de dollars

A seulement 22 ans, Kendall Jenner serait déjà à la tête d'une fortune estimée à 18 millions de dollars. Et il semblerait que le mannequin a décidé d'investir dans la pierre, comme en témoigne son dernier coup de coeur immobilier, survenu juste après qu'elle ait quitté sa précédente demeure qu'elle disait maudite.

En août dernier, la star de télé-réalité a en effet acheté une grande villa à Beverly Hills, en Californie, pour la modique somme de 8,55 millions de dollars. Comme on peut le voir sur les photos d'agence, la maison présente pas moins de cinq chambres, six salles de bain, une salle de cinéma, une grande cheminée, une aire de jeux, une piscine et un terrain de tennis. Autant d'atouts qui l'ont certainement séduite et qui pourront facilement accueillir sa grande famille. Mais cette propriété qui appartenait à l'acteur Charlie Sheen jusqu'en 2016 ne semble malgré tout pas tout à fait au goût de la jeune femme qui s'apprête à lancer de grands travaux.

Futur foyer ou investissement immobilier ?

Selon TMZ, la soeur de Kylie Jenner aurait reçu différentes autorisations en octobre et décembre 2017 pour entamer des rénovations dans plusieurs parties de la maison. D'après les permis, Kendall Jenner projette notamment de déplacer la large cheminée dans le salon, de refaire la cuisine et les salles de bain et de remplacer le toît.

Il n'est toutefois pas certain que la jolie brune y vive personnellement. Ce projet pourrait n'être qu'un investissement immobilier lui permettant de revendre la maison plus chère qu'elle n'a été achetée. Comme ça a pu être le cas pour sa précédente maison achetée à l'actrice Emily Blunt et son mari John Krasinski en 2016, puis revendue dans la foulée. Quoiqu'il en soit, le futur habitant de cette superbe villa devrait être le nouveau voisin d'une certaine Christina Aguilera.