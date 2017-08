Kendall Jenner effrayée par un détraqué : la justice a tranché en sa faveur !

Depuis quelques semaines, Kendall Jenner est la cible d'un détraqué nommé Thomas Hummel. Après qu'elle en a référé à la justice il y a peu, le juge avait émis une ordonnance restrictive : le fan avait l'interdiction d'approcher la star à moins de 100 mètres. Un nouveau verdict vient de tomber et ce n'est pas pour déplaire à la principale intéressée.

En effet, selon nos confrères du site internet TMZ qui avaient révélé les débuts de cette affaire, alors que l'avocat de la petite soeur de Kim Kardashian, Shawn Holley, s'est rendu au palais de justice de la ville de Los Angeles ce mercredi 2 août,, un détail important a finalement été ajouté au document officiel.

Désormais, en plus de devoir se tenir à plus de 100 mètres de Kendall Jenner, le jeune homme a l'obligation de ne plus la contacter de quelque manière que ce soit durant pas moins de trois années. Le détraqué ne pourra en outre plus posséder d'armes à feu durant la période de son éloignement. Un détail important aux États-Unis puisque le port d'armes est autorisé selon les conditions du permis, le calibre du révolver et les lois de l'État dans lequel l'incident se déroule.

Pour rappel, toujours selon les sources du média américain, le jeune homme serait tombé amoureux de son idole, puis, voyant que les sentiments n'étaient pas réciproques, il se serait mis à la traiter de "prostituée du Net."

Le détraqué aurait également tenu des allégations sans fondement. Selon ses accusations, la mère de Kendall, Kris Jenner, paierait le rappeur A$AP Rocky afin qu'il ait une idylle avec celle qui faisait le show lors du défilé Fendi au côté de sa meilleure amie Bella Hadid. Thomas Hummel a aussi assuré qu'il était tombé amoureux de la principale intéressée lorsqu'elle était à peine âgée de 13 ans.