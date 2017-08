Kendall Jenner : Égérie sexy pour adidas, avec l'ex de Khloé Kardashian

Le 31 mai dernier, Kendall Jenner a révélé à l'industrie de la mode (ainsi qu'à ses plus de 80 millions d'abonnés sur Instagram) qu'elle rejoignait les rangs d'adidas ! La rentrée approchant, le top model de 21 ans fait ses premiers pas d'égérie pour adidas Originals, la marque lifestyle de l'équipementier allemand, en figurant sur le nouveau visuel de la campagne ORIGINAL is never finished.

Dans cette vidéo d'une minute et demi, une Kendall Jenner – vêtue d'un T-shirt adidas, d'une culotte et de baskets adidas (modèle Superstar) – tient le rôle d'une créature de science-fiction. La jolie brune y a pour partenaires le basketteur et ex-petit ami de Khloé Kardashian, James Harden, ainsi que les rappeurs Playboi Carti (protégé du petit ami de Kendall, A$AP Rocky), 21 Savage (petit ami d'Amber Rose) et Young Thug.

À la rentrée, Forbes dévoilera la liste des top models les mieux payés de l'année 2017. Classée 3e en 2016 – elle avait alors perçu 10 millions de dollars –, Kendall pourrait gravir une marche. Gisele Bündchen, intouchable en première position malgré sa discrétion, finira bien un jour par se faire détrôner...