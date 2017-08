Kendall Jenner en couple avec un célèbre basketteur ? On dirait bien...

C'est la plus secrète du clan Kardashian. A tout juste 21 ans on ne sait presque rien des amours de Kendall Jenner. Si la jolie top n'hésite pas à raconter ses états d'âmes dans l'émission familiale Keeping Up With The Kardashians elle reste en revanche toujours muette en ce qui concerne ses histoires de coeur. Contrairement à Khloé Kardashian qui étale sa love story avec Tristan Thompson sur les réseaux sociaux ou Kim qui ne manque jamais une occasion de parler de sa vie de couple avec Kanye West.

Mais pour la top de la famille, pour vivre heureuse sa vie sentimentale, elle préfère vivre cachée. Mais même en faisant preuve de prudence, on n'échappe jamais aux radars quand on fait partie de la famille la plus scrutée des Etats-Unis.

D'après le site américain PageSix, Kendall serait en couple depuis peu avec le basketteur star des Clippers Blake Griffin. Le sportif de 28 ans a en effet été aperçu à ses côtés sur la plage de Montauk samedi 12 août. Et d'après un témoin présent, ils étaient inséparables et semblaient ne pas arriver à se quitter des yeux. Ils ont même refusé toutes les photos pour ne pas se faire remarquer.

Le site américain dévoile qu'ils ont passé tout le weekend ensemble, avec d'autres amis, dont la jolie Hailey Baldwin. On attend donc avec impatience une possible officialisation dans les semaines à venir. Mais par le passé, même si la rumeur la disait en couple avec Harry Styles ou ASAP Rocky, Kendall n'a jamais souhaité répondre aux questions sur sa vie sentimentale et toute sa famille semble respecter son choix.

Patience donc...