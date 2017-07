Kendall Jenner : Entièrement nue sur Instagram, elle embrase la Toile

La nièce d'Alec Baldwin, Hailey Baldwin, a récemment été nommée femme la plus sexy de la planète (par le magazine Maxim). Son amie Kendall Jenner prétend déjà à sa succession, et dévoile ce qui pourrait être son poster de campagne : la jolie brune de 21 ans pose entièrement nue...

Si Kendall est une des personnalités les plus influentes de l'industrie de la mode, c'est notamment grâce aux réseaux sociaux, où elle régale ses abonnés de photos de sa vie de superstar. La jeune femme en compte plus de 82 millions sur Instagram et y a provoqué un séisme lundi 24 juillet 2017 en publiant une nouvelle image d'elle.

Kendall pose en tenue d'Eve, allongée sur une table et sous un magnifique chandelier. Elle tient une cigarette dans sa main droite et précise en légende : "Je ne fume pas."

La photographe Sasha Samsonova, une fréquente collaboratrice de Kylie Jenner, est l'auteure de ce cliché en noir et blanc.