Kendall Jenner envisage une relation "sérieuse" avec A$AP Rocky

Elle est le membre le plus discret de la famille Kardashian-Jenner. Officiellement un coeur à prendre, Kendall Jenner a toujours aimé entretenir le mystère au sujet de sa vie privée. Au cours des derniers mois, les médias lui ont notamment prêté une relation avec le basketteur Jordan Clarkson, bien après son idylle avec Harry Styles.

Mais depuis 2016, le top de 21 ans se montre surtout très proche du rappeur A$AP Rocky. S'ils n'ont jamais pris la peine de commenter les rumeurs, la petite soeur de Kim K et le chanteur de 28 ans ont été photographiés à de nombreuses reprises ensemble, en train de se promener dans les rues de la capitale française ou faisant du shopping à New York. Alors, amis ou amants ?

Selon les informations rapportées par le site du magazine People, le mannequin envisage quelque chose de "plus sérieux" avec Rakim Mayers (de son vrai nom) et passe "plus de temps avec lui". L'une de ses amies balance : "Elle est ouverte à l'idée et voit où ça peut mener", a-t-on déclaré. Très accaparée par sa carrière internationale, la bombe n'est pas encore "exclusive" avec qui que ce soit "mais elle est clairement de plus en plus intéressée par A$AP", a-t-on ajouté.

De son côté, A$AP Rocky est également très occupé avec ses projets musicaux. Réputé pour être un homme à femmes, l'interprète de l'album At. Long. Last. ASAP a quelques conquêtes célèbres à son tableau de chasse. Il est notamment sorti avec la rappeuse australienne Iggy Azalea ainsi qu'avec le mannequin Chanel Iman, avec laquelle il s'était fiancé. Est-il vraiment prêt à se poser avec une autre star des podiums ? L'avenir le dira.