Kendall Jenner et A$ap Rocky inséparables : Il la suit jusqu'à Paris !

La Fashion Week bat son plein dans la capitale. La bombe Kendall Jenner a fait le déplacement depuis Los Angeles pour venir y assister. Avec sa copine Bella Hadid, la soeur de Kim Kardashian a fait sensation sur les podiums parisiens tandis qu'elle défilait pour Chanel et Alexandre Vauthier. Au cours de la semaine de la mode, actuellement consacrée à la Haute Couture, la jolie brune a enchaîné les défilés et les shootings, mais pas seulement !

En témoignent plusieurs photos publiée sur le site du Daily Mail, la star qui séjourne au George-V s'est offert une folle soirée avec ses amis, ce mardi 24 janvier. Kendall Jenner, accompagnée de la soeur de Gigi Hadid et de son petit ami supposé A$ap Rocky, a fait la fête toute la nuit au club parisien l'Héritage. Kendall et le rappeur de 28 ans sont inséparables depuis plusieurs semaines et le fait qu'il ait fait le déplacement jusqu'à Paris pour venir la voire laisse peu de place au doute quant à la nature de leur relation.

S'ils ne se sont pas embrassés en public, la bombe de 21 ans et Rakim Mayers de son vrai nom sont apparus très complices, murmurant à l'oreille l'un de l'autre avant de s'isoler dans un coin sombre pour discuter. Si l'on ignore ce qu'ils se sont dit, toujours est-il qu'à leur retour à l'hôtel, suivis par Bella et le rappeur A$AP Ferg, nos deux supposés tourtereaux se sont enlacés tendrement avant de regagner leur chambre.

De nature plutôt très discrète quant à sa vie privée, Kendall n'a pas souhaité ni confirmer ni commenter les rumeurs, qui courent à leur sujet depuis plusieurs mois déjà. L'ex-fiancé de Chanel Iman aurait eu "un coup de coeur, mais rien de sérieux" pour la jeune femme, comme l'a rapporté le magazine Us Weekly en juin dernier. Force est de constater que la situation a bien évolué depuis puisqu'ils sont littéralement inséparables.