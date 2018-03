Kendall Jenner et Bella Hadid : Topless à la plage, elles affolent la Toile

Les stars aussi en ont assez de l'hiver ! Kendall Jenner et Bella Hadid ont manifesté leur furieuse envie de soleil en publiant une photo souvenir de précédentes vacances. Elles y posent topless et embrasent les réseaux sociaux...

À elles deux, Kendall et Bella comptabilisent plus de 105 millions d'abonnés Instagram. Elles les ont gâtés ce week-end en publiant deux photos d'une escapade entre filles. Sur celle de Bella, les deux bombes de 22 et 21 ans sont de dos, au côté de Renell Medrano et Justine Skye.

Les quatre femmes ont retiré le haut de leur maillot de bain pour plonger dans l'océan. Hailey Baldwin est l'auteur de ce cliché torride.