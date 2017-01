Kendall Jenner et Bella Hadid : Ultrasexy pour fêter le Nouvel An

Kendall Jenner et Bella Hadid se souviendront de 2016 comme d'une année épique ! Les deux bombes ont enchaîné couvertures de magazines, campagnes publicitaires, défilés de mode et soirées mondaines, et se sont disputé le titre de Model of the Year. Elles l'ont achevée ensemble à Los Angeles et ont pour l'occasion sorti le grand jeu...

À peine rentrée d'Aspen où elle a profité de vacances en famille, Bella retrouve la ferveur des soirées branchées de L.A. ! Dans la nuit du samedi 31 décembre au dimanche 1er janvier, la jolie brune de 20 ans s'est rendue au club The Nice Guy, à West Hollywood, théâtre d'une Saint-Sylvestre mémorable. Isabella (le véritable prénom de Bella), accompagnée de la chanteuse Justine Skye, portait un ensemble crop top et pantalon scintillant et transparent, révélant ses sous-vêtements noirs. Son amie Kendall Jenner, également présente, n'avait, côté dress code, rien à lui envier.

Vêtue d'une veste en satin au motif léopard et d'une petite robe noire aux accents en dentelle, Kendall s'est elle aussi sublimée pour le passage à la nouvelle année. La superstar de 21 ans est arrivée au Nice Guy avec le mannequin Jordyn Woods. La craquante Hailey Baldwin (nièce d'Alec Baldwin) et le rappeur A$AP Ferg étaient également de la partie.

Impossible, bien sûr, de ne pas immortaliser cette folle nuit ! Kendall et Bella s'y sont attelées et ont partagé sur les réseaux sociaux quelques clichés souvenirs de leur soirée. Des cadeaux post-Noël pour leurs près de 80 millions de followers à elles deux (71,5 pour Kendall, 9,2 millions pour Bella).

Instagram, Kendall Jenner et Bella Hadid continueront d'y faire la loi en 2017. Que réservent-elles à leurs admirateurs et abonnés pour cette nouvelle année ? Ces derniers n'en rateront pas une miette !