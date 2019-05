Kendall Jenner et Ben Simmons ont rompu : c'est fini entre le top et le sportif

Après un an de hauts et de bas, Kendall Jenner et Ben Simmons ont rompu. C'est en tout cas ce qu'affirme Page Six ce 22 mai 2019 selon plusieurs sources. Ce n'est pas la première fois que le mannequin de 23 ans et le basketteur de 22 ans prennent leurs distances, puisque déjà à l'automne dernier, le couple aurait fait une pause de plusieurs semaines.

"La relation a suivi son cours, a ajouté une source de People, toujours mercredi. Elle passe du temps avec ses amis et redevient amusante." L'annonce de cette rupture a de quoi surprendre puisque la demi-soeur de Kim Kardashian a récemment parlé mariage lors d'une interview accordée au Vogue australien, pour son numéro de juin 2019 : "Définitivement pas maintenant, mais un jour peut-être, avait-elle confié. J'ai des exemples de comment mes soeurs font pour gérer l'attention médiatique portée sur leurs couples et c'est cool d'apprendre de ça." La jolie brune avait alors ajouté : "Aussi, je suis très jeune et j'ai l'impression que les relations amoureuses ne sont pas toujours faites pour durer. Je ne veux pas porter trop d'attention sur quelque chose qui ne va peut-être pas durer." Une remarque qui prend un tout autre sens maintenant qu'on l'a dit séparée du joueur de NBA.