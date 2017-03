Kendall Jenner et Kourtney Kardashian : Duo ultrastylé sous le soleil

Une nouvelle saison (la treizième) de Keeping up with the Kardashians a commencé aux États-Unis, pour le plus grand bonheur des fans de la famille éponyme. Kris Jenner et ses enfants et protégés poursuivent le tournage de séquences pour de futurs épisodes. Hier, la redoutable momager, Kourtney et Kendall ont profité d'un moment à trois, accompagnées par les caméras...

Ce mercredi 15 mars, Kris Jenner, sa fille aînée Kourtney Kardashian et Kendall Jenner ont été photographiées à Agoura Hills. Les trois superstars se sont rendues au Whizin Market Square et ont déjeuné dans un restaurant du centre commercial. Pour cette sortie en famille, Kendall s'était accordée au soleil radieux en portant un top en satin Gucci et un jogging en coton jaunes Kendall + Kylie (collection "DropOne").

Comme sa petite soeur, Kourtney a associé style et confort ! La tenue de l'ex-compagne de Scott Disick était composée d'un body blanc cassé, d'un jogging en laine et soie Gucci et de sandales.

La série de Fashion Week prêt-à-porter automne-hiver 2017, Kendall Jenner retrouve les membres de sa famille, les caméras de L'Incroyable Famille Kardashian et la météo californienne. L'ambassadrice beauté d'Estée Lauder apparaît naturellement dans la saison 13 de l'émission de télé-réalité, suivie par des millions de téléspectateurs.