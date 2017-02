Kendall Jenner et les soeurs Hadid : Soirée filles très sexy pour les modeuses !

Les bombes étaient de sortie samedi 18 février dans la capitale britannique. Kendall Jenner et ses copines mannequins, les soeurs Bella et Gigi Hadid ainsi que la belle Taylor Hill et la bombe Hailey Baldwin, sont arrivées à Londres en marge de la Fashion Week, qui se tiendra jusqu'à mardi prochain.

Entre deux défilés, les it-girls les plus en vue du moment se sont retrouvées pour une soirée entre filles, définitivement placée sous le signe de la mode. Cuir, petit top en résille ou encore jeans à patch : les mannequins ont fait une arrivée remarquée au restaurant Sexy Fish où elles ont dîné avant d'aller faire la fête au club Box, un des établissements très réputés de la ville.

Célibataire depuis sa rupture avec The Weeknd, Bella Hadid a dévoilé son ventre ultraplat dans un petit haut transparent, sa poitrine seulement affublée de deux cache-tétons érotiques tandis que sa soeur arborait un pantalon taille haute qui soulignait sa taille super fine. Hailey de son côté, qui a fréquenté l'an passé le chanteur Justin Bieber, avait pris soin d'accessoiriser de manière glamour son bas de jogging tandis que sa copine Taylor misait elle aussi sur la transparence et un soutien-gorge très sexy, associé à un pantalon seventies.

Kendall Jenner, qui a fait sensation il y a quelques jours lors de la semaine mode à New York, avait elle opté pour un look punk-rock qui lui vaut sa réputation de modeuse. Un manteau de fourrure sur le dos, une casquette vissée sur la tête et un pantalon en cuir associé à un Tee-shirt à l'effigie d'une star du rap, la star de l'Incroyable Famille Kardashian a fait simple mais efficace.

Un peu plus tôt dans la journée, elle dévoilait un autre look ultra-tendance avec le même tee-shirt qu'elle a associé à une veste en cuir rouge à franges et un pantalon en cuir blanc similaire à celui de la marque Unravel que sa soeur Kim Kardashian a porté quelques semaines plus tôt. La star des podiums, photographiée au marché de Portobello Road à Notting Hill avec des amis, s'est fait plaisir en dégustant une crêpe arrosée d'un café.

Coline Chavaroche