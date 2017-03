Kendall Jenner face à son harceleur : "Je flippais et je pleurais"

Le 14 août dernier, Kendall Jenner avait eu la peur de sa vie en découvrant un homme qui l'attendait de pied ferme à l'entrée de son domicile, sur les hauteurs d'Hollywood Hills. Arrivée au volant de sa voiture, la jeune femme de 21 ans avait ouvert la grille de sa propriété en pensant que l'individu resterait à l'extérieur. En réalité, Shavaughn McKenzie (25 ans) s'était introduit dans l'allée qui menait à sa maison, profitant de l'ouverture de la porte pour la suivre. Effrayée, la bombe était restée à bord de son véhicule jusqu'à l'arrivée des policiers.

Connu des services de police pour des faits similaires, le jeune homme avait écopé de quelques jours de prison avant d'être jugé au mois d'octobre. Lors du procès, la petite soeur de Kim K s'était dite "traumatisée", affirmant qu'elle n'avait "jamais eu aussi peur de toute [sa] vie". L'avocat du prévenu avait plaidé la folie pour tenter d'amoindrir sa responsabilité, assurant qu'il était atteint mentalement mais ne présentait aucun danger pour la jeune femme à qui il souhaitait seulement parler. En définitive, Shavaughn McKenzie a écopé d'une peine légère, ayant désormais interdiction d'approcher à moins de 100 mètres Kendall Jenner.

Cela me rend très triste

Pour la première fois, l'égérie Estée Lauder est ainsi revenue sur cette expérience terrifiante dans le dernier épisode de L'Incroyable Famille Kardashian, diffusé dimanche 26 mars. Tourné quelques jours seulement après le braquage dont a été victime Kim Kardashian à Paris, cet épisode montre Kendall en train de discuter de son harceleur avec son beau-frère Scott Disick et sa mère Kris Jenner. "Avant le braquage de Kim, quelqu'un s'est introduit chez moi. J'avais pour habitude d'être très indépendante. J'étais toujours seule mais, maintenant, ça a complètement changé", a-t-elle déclaré.

Après avoir détaillé la situation, la soeur de Kylie Jenner a assuré qu'elle avait "flippé" et qu'elle pleurait "à gros sanglots" en attendant que la police intervienne sur les lieux. Puis, Kendall a confié qu'elle appréhendait le procès et qu'elle culpabilisait de témoigner contre lui au tribunal. "Il a une déficience mentale. Cela me rend très triste. Rien que l'idée de devoir le confronter au tribunal me fait flipper et me rend anxieuse", a-t-elle ajouté. Encouragé par sa famille, le top a fini par prendre position en témoignant à la barre. "Je réalise maintenant qu'en dépit de sa santé mentale, je dois tout faire pour me protéger", a-t-elle conclu.