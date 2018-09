Kendall Jenner, Kim Kardashian... : Stylées en cycliste, comme Lady Diana

L'été terminé, un changement de garde-robe s'est imposé aux modeux ! La saison aura révélé de surprenantes tendances adoptées par les stars. Comme le bandana et les couleurs fluo, le cycliste s'est imposé dans les dressings de Kendall Jenner, Kim Kardashian et Kaia Gerber...

Sur les réseaux sociaux, la communauté sport et bien-être grandit en nombre et en influence. Les célébrités en ont adopté les codes vestimentaires en faisant du cycliste (ou cuissard) l'un des articles en vogue de l'été. Kendall et Kylie Jenner, Kim et Kourtney Kardashian ainsi qu'Emily Ratajkowski et Sofia Richie l'ont porté et exprimé (à l'exception de Kourtney) leur préférence pour la couleur noire.

Bien avant les Kardashian et Jenner, une icône royale a popularisé le bas en polyester ! Lady Diana le portait en couleur flashy à Londres pour se rendre dans sa salle de gym. Vingt et un ans après sa mort, la princesse de Galles consolide son statut d'icône mode.

Plus récemment, Kaia Gerber a été photographiée en cuissard à l'issue d'un défilé de mode, à la Fashion Week de Milan. L'article résiste au début de l'automne et à la chute des températures et s'en ira définitivement cet hiver, avant un come-back l'été prochain : Fendi, via sa collection prêt-à-porter printemps-été 2019, prédit de nouveaux beaux jours pour le cuissard !