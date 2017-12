Kendall Jenner, mannequin le mieux payé de l'année : D'où vient sa fortune ?

Lady Diana ressuscitée à la Fashion Week de Paris, les 20 ans du meurtre du couturier Gianni Versace, la mort d'Azzedine Alaïa... La mode a vécu une année 2017 complètement folle ! Kendall Jenner en a écrit un des moments forts, en passant devant Gisele Bündchen au classement des top models les mieux payés de la planète. Comment la petite soeur de Kim Kardashian bâtit-elle sa fortune ? Purepeople dresse les comptes...

Fin novembre, Forbes a publié sa liste des dix mannequins les mieux payés au monde, sur l'exercice juin 2016-juin 2017. Selon les estimations du magazine, la jolie brune de 22 ans a empoché la somme de 22 millions de dollars, 12 millions de plus qu'entre juin 2015 et juin 2016. Elle passe ainsi devant Gisele Bündchen, première du classement avec 30,5 millions de dollars et une large avance sur ses consoeurs en 2016. Moins présente cette année, la Brésilienne est passée deuxième avec 17,5 millions de dollars.

Kendall Jenner est devenue le modèle le mieux rémunéré de l'industrie de la mode, mais elle était déjà l'un des visages les plus demandés ! Cette année encore, la jeune femme a enchaîné parutions presse, campagnes publicitaires et défilés de mode. Des jobs qu'elle conjugue à la pérennité de sa ligne de vêtements, Kendall + Kylie et à l'émission de télé-réalité Keeping up with the Kardashians consacrée à sa famille.

Liée aux marques Estée Lauder et La Perla, Kendall a également intégré la famille adidas Originals.

Nouvelle égérie de la marque aux trois bandes et au trèfle, la star des agences The Society (New York) et Elite (Londres, Paris, Milan) s'est mise en scène dans la campagne ORIGINAL is".