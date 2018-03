Kendall Jenner ouvre les portes de sa chambre et de son dressing

Kendall Jenner est un des top models les plus influents de la planète (et le mieux payé) ! Elle consolide son statut grâce aux réseaux sociaux, soutenue par plusieurs millions d'abonnés. La grande soeur de Kylie Jenner les convie dans sa chambre et ouvre les portes de son impressionnant dressing...

L'histoire d'amour entre Kendall Jenner et adidas Originals se poursuit ! Le mannequin de 22 ans apparaît sur la nouvelle campagne publicitaire de la marque de vêtements, sa troisième après une figuration dans le spot Original is never finished et le look de la collection adidas Originals by Danielle Cathari. Kendall prête cette fois son visage à une paire de baskets, les "Akryn", disponibles à partir du jeudi 5 avril.

Pour cette campagne, Kendall est associée à quatre autres talents, Syv de Blare, Florencia Galarza, Ana Kras et Marisa Competello. Toutes les cinq ont été photographiées sur leurs lieux de vie et de travail.

La petite soeur de Kourtney, Kim et Khloé Kardashian a posé dans la chambre de son appartement à New York, tout d'adidas vêtue et chaussée des Akryn. Elle révèle ainsi le contenu de sa garde-robe.

Le week-end dernier, Kendall Jenner s'est jointe à la March for Our Lives, une vague de contestation contre la prolifération des armes, provoquée par la tuerie du lycée Marjory Stoneman Douglas, à Parkland.