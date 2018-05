Kendall Jenner peaufine son bronzage en maillot échancré sur la Croisette

On l'a quittée au Met Gala de New York aux côtés de ses soeurs Kim et Kylie, on la retrouve quelques jours plus tard sur la Croisette ! Kendall Jenner vient d'arriver à Cannes, ce 10 mai 2018, et le top profite d'ores et déjà du soleil méditerranéen avec ses copines et le mannequin Jordan Barrett.

Celle qui devrait faire son retour sur le tapis rouge du Festival de Cannes ce 11 mai s'accorde une pause détente avant sa montée des marches. Le mannequin a en effet été aperçu au bord de la piscine de l'incontournable Hôtel du Cap-Eden-Roc d'Antibes. Et en attendant de voir dans quelle tenue de créateur elle fera son apparition ce soir, la jeune femme de 22 ans dévoile sa silhouette fuselée dans un classique bikini noir. Pour compléter son look de bain, la jolie brune mise sur une bouche rouge, un chaîne dorée et des lunettes de soleil.

Cette nouvelle apparition survient en même temps que la publication d'une nouvelle interview dans le ELLE américain dans lequel la soeur de Kylie Jenner s'est exprimée sur la naissance de sa nièce Stormi, en février dernier. "Bien sûr que c'est un peu bizarre de voir sa petite soeur avoir un bébé avant soi, a-t-elle notamment confié. Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Mais c'est merveilleux."