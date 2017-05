Kendall Jenner pelotée par A$AP Rocky : La photo qui confirme leur romance ?

Des mois que Kendall Jenner et A$AP Rocky se tournent autour et affichent une grande complicité jamais confirmée par un baiser. Si ce geste tant attendu n'est pas survenu hier soir (lundi 1er mai) à New York lors du prestigieux Met Gala, leur proximité s'est encore un peu plus accrue.

Tous deux présents à l'événement people organisé au Metropolitan Museum of Art, géré d'une main de maître par Anna Wintour, la petite soeur de Kim Kardashian et le rappeur de 28 ans n'ont peut-être pas posé officiellement ensemble, mais se sont montrés très tactiles.

Ne laissant que peu de place à l'imagination dans sa robe transparente La Perla Haute Couture confectionnée avec 85 000 cristaux, par 60 personnes et portée avec une magnifique paire de Louboutin, Kendall Jenner n'a pas laissé son fidèle ami de marbre, comme le prouve l'une des nombreuses photos de la soirée publiée par Kim Kardashian sur son Snapchat. Venue en solo, virginale dans une robe blanche, la femme de Kanye West a ainsi proposé une photo sur laquelle Kylie Jenner apparaît en premier plan dans sa robe Versace tandis que l'on devine Kendall, de dos, en arrière plan, A$AP Rocky posant les mains sur le fessier du top de 21 ans. Malgré l'ambiance bien sombre, certains n'hésitent pas à voir en cette photo une officialisation du jeune couple à l'instar du Sun, qui titre : "Pris la main dans le sac. Kendall Jenner et A$AP Rocky confirment leur relation avec un Snapchat sexy."