Kendall Jenner, poitrine nue sous sa robe transparente, embrase Cannes 2018

Au lendemain du récital en Dior de Bella Hadid, sa copine Kendall Jenner est entrée sur les marches du Festival de Cannes 2018. La divine américaine de 22 ans a frappé fort à deux reprises, puisqu'après sa robe on ne peut plus transparente lors de la soirée Chopard, c'est sur les marches, pour la montée du film Les filles du soleil, que le mannequin a illuminé le red carpet.

Épinglée par certains observateurs pour la vulgarité de sa robe verte totalement transparente la veille à la soirée Chopard, Kendall a répondu à sa manière. Elle est arrivée ce samedi 12 mai dans une robe blanche glamour à souhait griffée Schiaparelli et parée de bijoux Chopard. D'une beauté à couper le souffle, la demi-soeur de Kim Kardashian n'en est pas restée là. En effet, sa robe légère et tout en transparence laissait (encore) entrevoir sa poitrine nue.

Kendall Jenner, ou comment voler la vedette à la reine cannoise Aishwarya Rai ou aux 82 femmes emmenées par Cate Blanchett et Marion Cotillard qui ont monté les marches pour protester contre le manque de femmes dans le milieu du 7e art. Le girl power, Kendall l'a un peu incarné, à sa manière, et de toute beauté. Et personne n'y trouvera rien à redire cette fois-ci.