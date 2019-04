Kendall Jenner : Radieuse à Coachella, avec l'ex de sa petite soeur

Vêtue d'une robe House of Harlow, gantée de Marine Serre et chaussée de bottines Zarqua, Kendall a fait sensation à son arrivée. Comme elle, Tyga a posé pour les photographes présents. Le rappeur et ex-petit ami de Kylie Jenner, qui s'est lui aussi produit pour Revolve au cours d'une week-end, portait un T-shirt rayé Martine Rose, un chino beige et des baskets Dior.

L'ex-Miss États-Unis et ex-Miss Univers Olivia Culpo, le mannequin Romee Strijd et la chanteuse Teyana Taylor comptaient également parmi les invités de la soirée de clôture du Revolve Festival. Cardi B, invitée sur la scène de DJ Snake deux jours plus tôt, a animé l'événement. Elle était épaulée par son mari Offset.

Ce premier week-end de Coachella a été marqué par un incident survenu aux premières heures du samedi 13 avril. Un incendie a touché une unité de douche mobile située sur le terrain de l'Empire Polo Club peu après 2h du matin. Seuls des dégâts matériels ont été à déplorer.