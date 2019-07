Kendall Jenner : Retrouvailles gênantes avec son ex Ben Simmons

"[Kendall Jenner] a bien vu Ben et ils ont échangé quelques mots, mais ils n'ont pas discuté du tout", a confié une source présente à E! News. L'histoire d'amour aura duré un peu plus d'un an, assez pour susciter des rumeurs de fiançailles et de mariage. Désormais célibataire, la petite (demi-)soeur de Kourtney, Kim et Khloé Kardashian et grande soeur de Kylie Jenner craquerait pour un autre homme, basketteur comme Ben Simmons. Kyle Kuzma évolue lui aussi à Los Angeles, mais aux Lakers, l'équipe rivale des Clippers où exerce Ben.

Kendall Jenner a profité de ce week-end de fête nationale, perturbé par deux séismes survenus jeudi 4 et vendredi 5 juillet, pour dévoiler sa nouvelle campagne publicitaire Calvin Klein. La jolie brune de 23 ans s'y affiche en bikini et ravive chez ses followers un besoin ardent de vacances et de soleil.