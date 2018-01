Kendall Jenner s'en prend violemment à Scott Disick et sa chérie Sofia Richie

Kendall Jenner approuve-t-elle la relation de son ex-beau-frère Scott Disick (34 ans) avec Sofia Richie (19 ans) ? A y lire l'un de ses derniers commentaires publiés sur les réseaux sociaux, la réponse est non. Clairement non.

Tout est parti de la publication des nouvelles photos de Scott Disick et Sofia Richie sur un compte fan Instagram. Samedi 27 janvier 2018, l'entrepreneur passait ainsi la soirée avec sa jeune chérie dans un restaurant de Calabasas. Pour la première fois, les trois enfants de Scott Disick (Mason, 8 ans, Penelope, 5 ans, et Reign, 3 ans, nés de sa relation avec Kourtney Kardashian) étaient photographiés avec les tourtereaux, preuve que leur relation s'intensifie et qu'elle devient chaque jour un peu plus sérieuse.

Pique bien sentie

Sur l'une des photos postées sur le compte de @Scottthelord, Kendall Jenner n'a donc pas hésité à glisser son petit grain de sel, se moquant volontiers des quatorze années qui séparent Scott et Sofia. "Ooooh, Scott et ses enfants", a-t-elle commenté très sarcastiquement. Les commentaires de la photo en question ont depuis été désactivés mais une capture est disponible dans notre diaporama ci-dessus.

Le top de 22 ans est-elle la mieux placée pour s'attaquer publiquement au père de ses neveux ? Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'utilisateurs ont relevé que Kendall Jenner était issue d'une famille, on le sait, peu conventionnelle. Après tout, sa petite soeur Kylie (tombée enceinte à 19 ans) est bien sortie avec un père de famille, Tyga (de huit ans son aîné), lorsqu'elle était seulement âgée de 16 ans. La momager du clan Kris fréquente depuis quelques années un homme de vingt-cinq ans son cadet, Corey Gamble. Mieux, c'est aussi Kourtney qui partage la vie d'un homme (Younes Bendjima) avec lequel elle a le même écart d'âge que Scott Disick et Sofia Richie.

Une trahison ?

En réalité, ce n'est pas la différence d'âge qui agacerait Kendall Jenner. Le mannequin était autrefois très proche de Sofia Richie, qu'elle considérait comme l'une de ses meilleures amies. Lorsque la fille de Lionel a commencé à fréquenter Scott Disick l'été dernier, les rapports se seraient considérablement dégradés si l'on en croit les rumeurs. En bref, ce n'est pas demain qu'on verra Kendall Jenner et Sofia Richie collées l'une à l'autre aux réunions familiales...