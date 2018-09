Kendall Jenner sans soutien-gorge après son défilé pour Burberry

Pour son tout premier défilé chez Burberry (dont il est devenu le directeur créatif en mars dernier), Riccardo Tisci a pu compter sur la présence de nombreux mannequins stars dont le styliste italien de 44 ans est proche : les Russes Irina Shayk et Natalia Vodianova ou encore la jeune Américaine Kendall Jenner.

Absente de la Fashion Week de New York, la fine brune de 22 ans a repris le chemin des catwalks à Londres le 17 septembre 2018 et a participé au show Kingdom pour la plus grande fierté de sa maman. Suivant de très près toutes les prestations de sa fille prodige, Kris Jenner a publié deux photos du défilé Burberry sur sa page Instagram, félicitant Riccardo Tisci pour sa collection. "Je te vois ma beauté !", "Tu étais si belle, je suis fière de toi !!!!!!", a commenté la momager en légende.