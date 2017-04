Kendall Jenner : Scandale et polémique autour de sa nouvelle pub pour Pepsi...

En acceptant de devenir la nouvelle égérie Pepsi, la pauvre Kendall Jenner ne s'attendait sûrement pas à ce que la diffusion de sa tout première publicité provoque un tel tollé outre-Atlantique.

Mardi 4 avril, la célèbre marque de sodas a en effet dévoilé le clip de sa nouvelle campagne mettant en vedette la petite soeur de Kim Kardashian. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la vidéo est loin de faire l'unanimité.

Jugée "maladroite", de "mauvais goût", "inappropriée" ou simplement "très mauvaise" par de nombreux internautes sur les réseaux sociaux, la publicité met en scène une manifestation qui se déroule dans les rues d'une grande ville. Alors que de nombreux militants défilent pancarte à la main, la bombe de 21 ans est quant à elle en plein shooting mode au pied d'un immeuble, coiffée d'une perruque blonde. En voyant passer l'un des manifestants, Kendall décide de tout lâcher : elle se démaquille et se joint à la foule d'un pas déterminé avant de se diriger vers un policier à qui elle tend une canette de Pepsi. Une signe d'unité qui provoque les acclamations et les cris de joie de la foule. "Vivez avec audace, vivez plus fort, vivez dans le moment", scande le slogan.

Cela semble particulièrement extrême

Selon TMZ, la publicité provoque la polémique pour la simple et bonne raison que le message véhiculé est "confus" et qu'il est la vulgaire parodie de certains mouvements militants très importants aux États-Unis, comme Black Lives Matter. "D'autres personnes la méprisent simplement", ajoutent nos confrères. L'édition américaine du magazine Elle n'a pas non plus hésité à donner son avis. "Il y a tant de moments problématiques qu'il faudrait des milliers de mots pour tous les citer. La pub sous-entend que les manifestations sont quelque chose de nouveau et de tendance, alors que c'est une dangereuse nécessité. Cette scène [où Kendall Jenner tend une canette de Pepsi à un policier, NDLR], qui rappelle une photo iconique de la militante Ieshia Evans des Black Lives Matter en train d'être arrêtée par des policiers à Baton Rouge, mais qui met en lumière un mannequin blanc et riche, semble particulièrement extrême", lit-on.