Kendall Jenner se barricade : Son harceleur est porté disparu

Kendall Jenner a toutes les raisons d'être inquiète. Son stalker a disparu des radars. Ni ses proches ni la police ne savent où il se trouve et les enquêteurs chargés de l'affaire pensent qu'il pourrait essayer de rejoindre Los Angeles et, ainsi, le domicile du mannequin, selon les informations de TMZ.com. Après son arrestation dans l'État du Nouveau-Mexique, John Ford (38 ans), qui est un citoyen canadien a été expulsé des États-Unis et renvoyé le 11 juin 2019 dans son pays d'origine.

Cet homme avait déjà été arrêté maintes et maintes fois par la police de Los Angeles après s'être introduit au domicile de Kendall Jenner. John Ford avait été reconnu coupable de deux violations de propriété et condamné à 180 jours d'emprisonnement. Il avait été libéré à la moitié de sa peine. Cet ancien détenu est également prié de se tenir à plus de 140 mètres du top model et à 100 mètres de sa résidence.

Toujours selon TMZ.com, les membres de la famille canadienne de John Ford étaient supposés collaborer avec la police et se tenir au courant de ses faits et gestes, mais ils déclarent ne pas avoir de nouvelles de lui. Lors de son expulsion au Canada, il a été récupéré à l'aéroport de Toronto. Depuis, personne ne sait vraiment où est passé cet individu dangereux.

Des sources proches du top model informent nos confrères que Kendall et sa team sont "en alerte" et se préparent à agir en cas de besoin. Il est tout de même peu probable que John Ford parvienne ne serait-ce qu'à entrer sur le territoire américain, les contrôleurs aux frontières ayant été avertis de sa disparition.