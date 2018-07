Kendall Jenner : Sexy pour participer à l'anniversaire de son chéri Ben Simmons

Kendall Jenner et Ben Simmons n'ont toujours pas officialisé la nature de leur relation, leur grande complicité ne fait pourtant plus aucun doute. Nouvelle preuve en images avec la vidéo publiée par The Shade Room sur son compte Instagram.

Alors que Ben Simmons fêtait ses 22 ans le 20 juillet 2018, le joueur australien de NBA a marqué le coup de cette année supplémentaire en participant à une soirée organisée en son honneur dans un restaurant de Los Angeles. Le jeune sportif de 2,08m qui joue à Philadelphie a pu compter sur la présence de celle qu'il ne quitte plus depuis quelques mois : Kendall Jenner. Dans la vidéo diffusée, la petite soeur de Kim Kardashian apparaît aux côtés du basketteur, sexy dans un haut noir transparent sous lequel elle porte un soutien-gorge largement exposé. Le jeune mannequin se montre très complice avec Ben Simmons et tactile après que le basketteur a soufflé ses bougies.

Quelques heures plus tôt, Kendall Jenner avait été repérée dans les rues de Los Angeles, en chemin pour aller filmer de nouvelles séquences de l'émission de télé-réalité L'Incroyable famille Kardashian, tandis que Ben Simmons profitait de son temps libre pour aller faire du shopping.